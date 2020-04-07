Финские компетентные органы не подтверждают информацию о чартерных рейсах для украинских сезонных работников. Об этом сообщает Посольство страны в Киеве.

«Недавно в финских, а также и в украинских СМИ появилась информация о том, что Финляндия планирует организовывать чартерные рейсы, чтобы украинские сезонные работники могли приехать в Финляндию. Однако эта информация не является подтвержденной финскими компетентными органами», - говорится в сообщении.

Посольство внимательно следит за общей ситуацией и сразу проинформирует украинских заявителей, как только изменится ситуация, связанная с возможностью совершения путешествий в Финляндию.

Ранее СМИ сообщили, что Министерство труда изучает возможность организовать чартерные рейсы для украинских работников. Из-за ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса, финские фермеры столкнулись с острым дефицитом рабочей силы. По их словам, многие продукты питания могут закончиться, и стоимость еды повысится, если весенние полевые работы не будут проведены вовремя.