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Из-за ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса, финские фермеры столкнулись с острым дефицитом рабочей силы. По их словам, многие продукты питания могут закончиться и стоимость еды повысится, если весенние полевые работы не будут проведены вовремя, сообщает «Европейская правда».

На финских фермах традиционно работают сезонные работники из Украины, России и Таиланда.

Сейчас Министерство труда изучает возможность организовать чартерные рейсы для украинских работников. По словам старшего специалиста Минтруда Лауры Перхеентупа, украинцы должны будут пройти двухнедельный карантин, прежде чем отправиться на фермы.

Она сообщила, что в министерстве в срочном порядке работают над этим планом.

По словам чиновницы, речь идет примерно о 1500 работниках из третьих стран - они критически важны для финского сельского хозяйства.

Также в Финляндии планируют запустить специальную рекламную кампанию с тем, чтобы привлечь на фермы местных жителей, отправленных в принудительный отпуск, а также студентов, школьников и беженцев.

Нехватка работников ощущается не только в Финляндии. Такая же ситуация по всей Европе. Под угрозой может оказаться сбор урожая овощей, ягод и винограда.
ForUm

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