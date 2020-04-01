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В Староконстантинове Хмельницкой области повредили автомобиль, который несколько дней возил черный гроб в открытом кузове и через громкоговоритель призывал горожан соблюдать карантин.  

Об этом сообщает Унас.news.

В автомобиле разбили лобовое стекло, разбили салон, похитили звуковую аппаратуру. Полиция зафиксировала все повреждения.  

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 185 ч. 1 (кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Инициатор акции Игорь Матвиюк объяснил, почему использовал гроб.

«Страх, это основной раздражитель инстинкта самосохранения, сказал Зигмунд Фрейд. К сожалению, в реалиях трудно достучаться до сознания людей. Именно желание заставить людей понять всю важность и необходимость карантина натолкнуло меня и других ребят-единомышленников на такую ​​акцию. Ни расклейка по городу флаеров, ни объявления через громкоговоритель желаемого результата не дают. К сожалению, люди продолжают пренебрегать предупреждениями. Маски используют 30% посетителей продуктовых магазинов. Сегодня лично был свидетелем, как человек без маски чихнул в ладонь, а потом теми же ладонями касался хлеба. Массовую раздачу масок организовать сложно, поскольку кошелек – не безлимитный», - пояснил он.

Ранее, по словам Матвиюка, активистам стали поступать угрозы.

«Люди спортивного телосложения заблокировали нас на автомобилях на выезде из города. Угрожали поджечь нашу машину, взять ружье и застрелить. Дескать, черного гроба пугаются дети. А как дети оказались на улице во время карантина? Дошло до потасовки. Откуда-то появились еще несколько человек. Одни кричали, угрожали. Другие успокаивали. Подъехала полиция. В частной беседе полицейские посоветовали быть осторожными, потому что спущенными колесами на машине, что происходит регулярно, дело может не ограничиться. То есть, если ты пытаешься достучаться до людей, предостеречь, так, откровенно напугать, но ради их же жизни и здоровья - есть вероятность физически пострадать», - заявил активист.

 
ForUm

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