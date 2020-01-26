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Власти Китая сообщили о еще одной смерти от коронавируса, который вспыхнул в провинции Хубэй, в результате чего число погибших возросло до 42. А глава КНР Си Цзиньпин заявил, что страна оказалась перед «серьезной ситуацией».

Как сообщает Reuters, для борьбы с эпидемией власти Китая отменили празднование Китайского нового года в столице Пекине, а также объявили о дополнительных ограничениях на передвижение по территории страны. Ранее их ввели в пределах провинции Хубэй, где проживает 59 млн населения.

Кроме того, глава КНР Си Цзиньпин провел экстренное заседание Политбюро правящей Коммунистической партии, по результатам которого объявил, что в стране сложилась «серьезная ситуация» с эпидемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что туристические компании и онлайн-агентства Китая временно прекращают организацию групповых туров в связи со вспышкой нового коронавируса 2019-nCoV.

Напомним, в Китае из-за коронавируса закрыли уже 13 городов. Зафиксирована первая жертва вне очага первоначального распространения заболевания – в провинции Хубэй.

В Минздраве Украины просят людей избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции, и контакта с животными на фермах или в дикой природе. Украина усилила меры в аэропорту «Борисполь» из-за коронавируса. Также Кабмином создан оперативный штаб.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус. По ее словам, два из трех случаев не подтвердились.
ForUm

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