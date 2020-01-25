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Во Франции зафиксировали третий случай заражения коронавирусом, от которого в Китае умер уже 41 человек.

Об этом сообщает France24.

Два пациента были госпитализированы в Париже, третий — в Бордо.

По словам министра здравоохранения Франции Аньес Бузин, власти подтвердили два случая заболевания.

 

В отдельном заявлении министерство проинформировало о третьем случае — заболевании родственника одного из уже больных пациентов.

Напомним, в Китае из-за коронавируса закрыли уже 13 городов. Зафиксирована первая жертва вне очага первоначального распространения заболевания – в провинции Хубэй.

В Минздраве Украины просят людей избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции, и контакта с животными на фермах или в дикой природе. Украина усилила меры в аэропорту «Борисполь» из-за коронавируса. Также Кабмином создан оперативный штаб.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус. По ее словам, два из трех случаев не подтвердились.
ForUm

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