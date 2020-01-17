Верховный Суд постановил выплатить денежное довольствие бывшему офицеру Службы безопасности Украины, пишет журналист Владимир Бойко.

«Лейтенант Баканов вчера проиграл мне дело в Верховном Суде. Я представлю в суде бывшего офицера Службы безопасности Украины, которому экс-глава СБУ Грицак в течение 2 лет не выплачивал денежное довольствие, поскольку деньги были украдены начальником штаба АТЦ при СБУ Кузнецовым. Офицер обратился в суд, в суде первой инстанции дело мы выиграли, однако Баканов вместо того чтобы прекратить беззаконие и выплатить офицеру деньги, приказал подчиненным пугать судей и устроить провокацию в отношении меня», - заявил он.

По словам Бойко, сначала суд апелляционной инстанции удовлетворил апелляционную жалобу СБУ и отменил решение Окружного административного суда Киева о выплате офицеру СБУ задолженности из денежного обеспечения, но вчера административная «вышка» по кассационной жалобе это постановление отменила и направила дело на повторное рассмотрение в апелляцию.

Журналист утверждает, что в Антитеррористическом центре при СБУ длительное время разворовывают денежное обеспечение, предназначенное для выплат офицерам.

«Причем, делают это по договоренности с военной прокуратурой Киевского гарнизона и Шестым апелляционным административным судом. Потому что когда офицеры СБУ, которым годами не выплачивают деньги, обращаются в суд, то военные прокуратуры угрожают им арестом, если те не отзовут иск», - утверждает он.