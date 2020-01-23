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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю президента государственной корпорации, подозреваемому в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«Так, суд частично удовлетворил ходатайство детектива и прокуроров и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 14 февраля 2020 с альтернативой внесения 6 млн гривен залога», - говорится в сообщении.

Учитывая то, что САП и НАБУ настаивали на содержании под стражей с залогом в размере 77 млн ​​гривен, Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение следственного судьи в части размера залога.

Напомним, 2 октября 2019 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры уведомили бывшего нардепа Максима Микитася о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн.

4 сентября Высший актикорупцийний суд избрал меру пресечения Микитасю в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. Кроме того, суд постановил Микитасю сдать загранпаспорт и другие документы, которые дают право на выезд и въезд в Украину. Также в отношении экс-нардепа применен электронный браслет. За него внесли залог в размере 5,5 млн гривен.

22 октября 2019 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда увеличила залог для Микитася с 5,5 до 80 миллионов гривен. За него внесли залог.

20 января Микитася сняли с рейса при попытке вылета из Украины. В тот же день на него надели электронный браслет.
ForUm

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