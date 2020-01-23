Китайские ученые пришли к выводу, что новым типом коронавируса человек мог впервые заразиться от змеи.

Результаты исследования были опубликованы в журнале медицинской вирусологии, сообщают Буквы со ссылкой на EurekAlert.

В исследовании отмечается, что пациенты, которые заразились вирусом 2019-нCoV (коронавирус) контактировали с дикими животными на оптовом рынке, где продаются морепродукты, птица, змеи, летучие мыши и сельскохозяйственные животные.

Проведя подробный генетический анализ вируса и сравнив его с имеющейся генетической информацией о различных вирусах из разных географических мест, исследователи пришли к выводу, что 2019-нCoV, по-видимому, является вирусом, который образовался из комбинации коронавируса, обнаруженного в летучих мышах и другого коронавируса неизвестного происхождения.

Однако позже команда обнаружила доказательства того, что 2019-нCoV, вероятно, обитал в змеях, прежде чем передаться людям.

Отмечается, что рекомбинация в белке могла позволить межвидовую передачу от змеи к человеку.

«Результаты нашего эволюционного анализа впервые показывают, что змея является наиболее вероятным резервуаром диких животных для 2019-нCoV. Новая информация, полученная в результате нашего эволюционного анализа, очень важна для эффективного контроля над вспышкой, вызванной пневмонией, которая, в свою очередь, вызвана 2019-нCoV», – подчеркнули ученые.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии, РФ.

В Минздраве Украины просят людей избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции, и контакта с животными на фермах или в дикой природе.

По данным на 23 января, количество умерших в результате инфицирования коронавирусом нового типа в Китае возросло до 25 человек. Кроме того, зафиксировано 616 случаев заражения вирусом.