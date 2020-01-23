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Риск завоза коронавируса в Украину оценивается как средний. Об этом сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Игорь Кузин, передает РБК-Украина.

По его словам, сейчас нет необходимости в наложении определенных ограничений на перемещение для путешествующих лиц.

«На сегодняшний момент для лиц, путешествующих в город Ухань, установлен средний риск возможного инфицирования. Это определенная градация с точки зрения эпидемиологии. Риск занесения или импорта случаев в страны европейского сообщества или в конкретно Украину также оценивается как средний. Это не требует наложения определенных ограничений на перемещение для путешествующих лиц», - заявил Кузин.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку. 

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии, РФ.

В Минздраве Украины просят людей избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции, и контакта с животными на фермах или в дикой природе.

По данным на 23 января, количество умерших в результате инфицирования коронавирусом нового типа в Китае возросло до 25 человек. Кроме того, зафиксировано 616 случаев заражения вирусом.

Украина усилила меры в аэропорту «Борисполь» из-за коронавируса.
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