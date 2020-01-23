также в разделеМир
Министр финансов США посоветовал Грете Тунберг учить экономику
Елизавета II подписала закон о Brexit: теперь он точно состоится 31 января 8
Завтра ЕС подпишет соглашение о Brexit 27
От коронавируса в Китае умерли уже 25 человек 27
Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 570 человек 27
В Китае от коронавируса умерли уже 17 человек 34
В РФ с подозрением на коронавирус госпитализировали пассажирку из Китая 40
Смертельный коронавирус добрался до Таиланда 25
В США – первый случай заболевания коронавирусом 22
В Иране предлагают $3 миллиона за убийство Трампа 23
Лукашенко хочет существенно сократить поставки нефти из России 32
Трамп призвал Европу не покупать газ у недружественных государств 24
Помпео: США работают над сменой власти в Венесуэле 17
Замглавы генштаба ВС РФ обвиняют в хищении почти 6,7 млрд рублей 56
Число жертв нового вируса в Китае увеличилось до 6 человек 14
СМИ: В Давосе сорвали операцию российских «сантехников» 63
Экс-главе Интерпола дали 13 лет тюрьмы за взяточничество 24
От нового вируса в Китае умер уже четвертый человек 103

Власти Китая изолировали три многомилионных города – Ухань, Эчжоу и Хуанганг – в попытке не допустить распространения смертоносного вируса, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Guardian.

«Три китайских города, в которых проживает 20 миллионов человек, были заблокированы в попытке сдержать смертельный вирус», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 23 января власти запретили транспортное сообщение со столицей провинции Хубэй Ухань, а также с близлежащими центрально-китайскими городами Хуанганг и Эчжоу.

Остановлено движение автобусов, метро, ​​паромов, аэропорта и железной дороги.

Отмечается, что официальные лица боятся, что предстоящий праздник нового года, когда сотни миллионов китайцев пересекают страну, может усугубит вспышку вируса.

Отмечается, что полки супермаркетов и рынков в Ухане были пусты, поскольку люди делали запаси продуктов.

Автозаправочные станции были перегружены, а местные аптеки распродали все маски.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку. 

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии, РФ.

В Минздраве Украины просят людей избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции, и контакта с животными на фермах или в дикой природе.

По данным на 23 января, количество умерших в результате инфицирования коронавирусом нового типа в Китае возросло до 25 человек. Кроме того, зафиксировано 616 случаев заражения вирусом.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2799 грн.
28
Теги