Власти Китая изолировали три многомилионных города – Ухань, Эчжоу и Хуанганг – в попытке не допустить распространения смертоносного вируса, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Guardian.

«Три китайских города, в которых проживает 20 миллионов человек, были заблокированы в попытке сдержать смертельный вирус», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 23 января власти запретили транспортное сообщение со столицей провинции Хубэй Ухань, а также с близлежащими центрально-китайскими городами Хуанганг и Эчжоу.

Остановлено движение автобусов, метро, ​​паромов, аэропорта и железной дороги.

Отмечается, что официальные лица боятся, что предстоящий праздник нового года, когда сотни миллионов китайцев пересекают страну, может усугубит вспышку вируса.

Отмечается, что полки супермаркетов и рынков в Ухане были пусты, поскольку люди делали запаси продуктов.

Автозаправочные станции были перегружены, а местные аптеки распродали все маски.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии, РФ.

В Минздраве Украины просят людей избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции, и контакта с животными на фермах или в дикой природе.

По данным на 23 января, количество умерших в результате инфицирования коронавирусом нового типа в Китае возросло до 25 человек. Кроме того, зафиксировано 616 случаев заражения вирусом.