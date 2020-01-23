Китай подтвердил 571 случай заражения из-за нового коронавируса. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на телеканал CCTV.

По состоянию на конец среды было зарегистрировано 17 смертей от вируса, все — в провинции Хубэй.

В ней находится город Ухань, который стал так называемой родиной нового коронавируса. Он вызвал вспышку пневмонии.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии, РФ.

В Минздраве Украины просят людей избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции, и контакта с животными на фермах или в дикой природе.