Британский министр по вопросам безопасности Брэндон Льюис в очередной раз выразил сожаление по поводу оскорбления украинского народа внесением трезубца в антитеррористическое пособие британской полиции, но пояснил, что национальной символикой часто злоупотребляют праворадикальные группы.

Видео его выступления в британском парламенте в среду обнародовало посольство Украины в Великобритании в Twitter, пишет «Европейская правда».

По словам Льюиса, британская полиция четко заявила, что сожалеет из-за оскорбления, которое могло быть вызвано включением украинского трезубца во внутренний учебный документ.

«Этот документ был разработан, чтобы помочь офицерам и сотрудникам полиции распознавать и понимать целый ряд знаков и символов, с которыми они могут столкнуться при выполнении своих обязанностей. Как было исчерпывающе сказано в заявлении полиции, многие из этих символов не представляют интереса с точки зрения противодействия терроризму», - сказал он.

«К сожалению, праворадикальные группы имеют историю злоупотребления национальной символикой в ​​качестве своей идентификации. И именно это послужило мотивом включения некоторых символов в пособие», - добавил Льюис.

Он подчеркнул: Британия признает, что трезубец является государственным гербом Украины и имеет важное конституционное, историческое и культурное значение для украинского народа, и искренне сожалеет, что оскорбила украинцев.

Напомним, посольство Украины в Великобритании потребовало от местной полиции убрать упоминание о трезубце из антитеррористического пособия.

Также Министерство иностранных дел Украины ожидает официального комментария британского Форин Офиса и полиции относительно «Пособия по противодействию экстремизму», распространенного британскими правоохранительными органами, в которое был включен Украинский государственный герб – трезубец.

В правительстве Великобритании выразили сожаление из-за появления украинского трезубца в перечне экстремистской символики. Но посольство Украины назвало недостаточной реакцию Лондона.