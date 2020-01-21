В минувшую пятницу, 17 января, детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему заместителю президента государственной корпорации о подозрении в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Действия должностного лица квалифицированы по ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Поскольку указанное лицо является действующим адвокатом, сообщение о подозрении подписал генеральный прокурор.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако впоследствии в 2016-2017 гг. стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева (возле станции метро «Красный хутор»). Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81635448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которыен должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года.

Напомним, 2 октября 2019 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры уведомили бывшего нардепа Максима Микитася о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн.

4 сентября Высший актикорупцийний суд избрал меру пресечения Микитасю в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. Кроме того, суд постановил Микитасю сдать загранпаспорт и другие документы, которые дают право на выезд и въезд в Украину. Также в отношении экс-нардепа применен электронный браслет. За него внесли залог в размере 5,5 млн гривен.

22 октября 2019 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда увеличила залог для Микитася с 5,5 до 80 миллионов гривен. За него внесли залог.

20 января Микитася сняли с рейса при попытке вылета из Украины. В тот же день на него надели электронный браслет.