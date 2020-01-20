Правоохранители снова надели электронный браслет контроля на бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася (депутатская группа «Воля народа»), подозреваемого в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии, которому 20 января было отказано в вылете в Великобританию.

Об этом сообщил его адвокат Александр Лысак, передают Українські Новини.

«Браслет снова надели. Едем сдавать загранпаспорт», - сказал он.

Адвокат считает абсурдной ситуацию с отказом Микитасю вылететь в Велокобританию.

Он отметил, что в документе об отказе на выезд за границу указано только: «Обращайтесь на Владимирскую, 26» (Госпогранслужба).

Напомним, 2 октября 2019 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры уведомили Микитася о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн

4 сентября Высший актикорупцийний суд избрал меру пресечения Микитасю в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. Кроме того, суд постановил Микитасю сдать загранпаспорт и другие документы, которые дают право на выезд и въезд в Украину. Также в отношении экс-нардепа применен электронный браслет. За него внесли залог в размере 5,5 млн гривен.

22 октября 2019 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда увеличила залог для Микитася с 5,5 до 80 миллионов гривен. За него внесли залог.

20 января Микитася сняли с рейса при попытке вылета из Украины.