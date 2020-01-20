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Сегодня, 20 января, в Киев прибудет министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами, который везет президенту Украины Владимиру Зеленскому послание от президента Ирана Хасана Рухани по поводу сбитого самолета МАУ вблизи Тегерана. Об этом пишет Islamic Republic News Agency.

Представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что расследование инцидента займет много времени, но спецслужбы страны готовы сотрудничать с Украиной. Он также отметил, что другим странам необходимо воздержаться от политизации этого вопроса.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления. Сейчас следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Власти Ирана арестовали несколько человек, подозреваемых в причастности к ракетному обстрелу.
ForUm

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