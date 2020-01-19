В субботу, 18 января, в Канаде выпало рекордное количество снега, в результате чего заблокирована работа нескольких городов.

Об этом сообщает CBC News.

Сильный снежный шторм заблокировал дома десятков тысяч жителей канадского острова Ньюфаундленд. Рекордный уровень снега зафиксирован также в Трепасси, Гамбо, Сент-Джонсу, Парадайз и других городах.

Жители города Авалон не могут выйти из своих домов из-за снежных заносов высотой более 3 метров. В городах введен режим чрезвычайного положения и усиленно работает снегоуборочная техника.

В субботу, 18 января, высота снежного покрова в украинских Карпатах местами достигает почти 30 сантиметров. На снеголавинном пункте "Плай" зафиксировано высоту снежного покрова от 16 до 26 сантиметров.