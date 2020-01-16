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Народный депутат Александр Дубинский (фракция «Слуга народа») заявил, что не имеет отношения к опубликованным в сети записям, на которых, возможно, запечатлены переговоры премьер-министра Алексея Гончарука с чиновниками Кабмина и Национального банка.

«Я не имею к этому никакого отношения и был также удивлен, услышав эти пленки», - заявил Дубинский в четверг журналистам в кулуарах парламента, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщал ForUm, 15 января в сети появилась запись, где якобы премьер-министр Украины Алексей Гончарук, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова и глава Минфина Оксана Маркарова обсуждали курс доллара и экономические вопросы перед встречей с президентом Зеленским.

На записи слышно, как мужской голос, похожий на голос премьера, утверждает, что «он полный профан в экономике», а у «Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов».

Позже была опубликована вторая часть прослушки совещания, на которой собеседники обсуждают снижение экономического роста в Украине, и третья, где речь шла об экономической стратегии развития Украины.

Пресс-служба Кабмина заявила, что не располагает информацией о подлинности какой-либо аудио- или видеозаписи, подчеркнув, что Гончарук не писал заявление об отставке.

Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал пленки фейком и нарезкой.  
ForUm

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