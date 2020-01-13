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На Полтавщине епископ Харьковский и Богодуховский УПЦ КП Илья Зеленский обвинил представителей ПЦУ в поджоге церковных автомобилей и имущества священника Киевского патриархата Михаила Дзерина.

Фото: Фейсбук

Об этом епископ УПЦ КП сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, представители ПЦУ на Полтавщине «огнем и мечом доказывают свою "благодатность" и "каноничность"».

Он сообщил, что в ночь с 11 на 12 января неизвестные проникли во двор настоятеля Свято-Михайловской общины УПЦ КП в городе Решетиловка Полтавской области священника Михаила Дзерина «и осуществили поджог церковных автомобилей и имущества».

Иерарх УПЦ КП утверждает, что в планах злоумышленников «видимо, был и поджог самого дома, но отец Михаил вовремя испугал грабителей и вызвал полицию».

Полиция и пожарные прибыли через десять минут. Однако к тому времени, говорит епископ, автомобили полностью сгорели.

Епископ Киевского патриархата уверен, что «таким образом, в новую стадию бандитских разборок зашел затяжной конфликт между отцом Михаилом и архиепископом Афанасием Шкурупий, который перешел в ПЦУ».

Епископ Илья рассказал, что «уже долгое время отец Михаил подвергается прессингу со стороны данного иерарха ПЦУ, который угрозами и шантажом мстит отцу Михаилу за верность Киевскому патриархату».

По его словам, «клевета и шантаж не имели своего действия». Именно поэтому, говорит иерарх УПЦ КП, представители ПЦУ «перешли к кардинальным мерам запугивания и угроз».

«Что дальше? Четвертование и аутодафе? Резня и взрывы? Чего ждать от "супер канонических", но ничтожных?», – спрашивает епископ УПЦ КП.
ForUm

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