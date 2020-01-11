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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду о катастрофе украинского самолета вблизи аэропорта имени Имама Хомейни (Тегеран), сбитого иранскими 8 января, сообщает УНИАН.

«Консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду. Украинские специалисты на месте трагедии сделали важный вклад в установление истинных причин и продолжают свою работу в Иране», - убежден министр.

«Нахожусь на постоянной связи с главами МИД стран-партнеров. Для того, чтобы помочь государствам, которые потеряли своих граждан в этой страшной трагедии, уже сейчас проводим встречи с представителями посольств», - отметил Пристайко.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

10 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». 

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана за сбитие самолета, проведении открытого расследования и ожидает возвращения тел погибших и выплату компенсаций.
ForUm

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