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Представители Православной Церкви Украины покупают церковный инвентарь в российском Софрино.

Фото: Фейсбук

Об этом сообщил блоггер Александр Вознесенский на своей странице в Фейсбук.

Он отметил, что «некоторые иерархи ПЦУ скупаются в Софрино, рассказывая при этом, что покупая товары в РФ вы покупаете российские пули для украинских солдат. Похоже, что Епифаний не отстает от моды».

В ПЦУ были замечены чаши, кресты, дикирий-трикирий, необходимые для архиерейского богослужения, купленные в Софрино.

В сообщении отмечается, что, таким образом, ПЦУ отоваривается у РПЦ.

«Вы (ПЦУ, - ред.) все массово скупаете для своих нужд товары в РФ. Причем у Софрино, которое аффилировано с РПЦ. С той самой РПЦ, которую вы в своих речах прямо связываете с Кремлем. Вот и получается, что вы нагло и цинично финансируете РПЦ и Кремль», - говорится, в частности, в сообщении.
ForUm

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