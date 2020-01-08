Иранское агентство новостей ISNA опубликовало список пассажиров самолета МАУ, потерпевшего крушение под Тегераном.
Так, погибли:
Члены экипажа
Сергей Хоменко
Екатерина Статник
Марина Микитюк
Валерия Овчарук
Владимир Гапоненко
Юлия Сологуб
Алексей Наумкин
Игорь Матков
Денис Лихно
Пассажиры
Елена Малахова
Ольга Кобюк.
Как сообщал ForUm, 8 января ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им.Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран -Киев.
По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.
Все пассажиры и члены экипажа погибли. Это – граждане 7 стран, среди них – 11 украинцев.
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