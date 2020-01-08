также в разделеПроисшествия
В Никополе столкнулись два авто и автобус, есть жертвы 9
Киевлянка «заминировала» улицу во Львове 8
Самолеты садились и взлетали в Тегеране до и после катастрофы украинского лайнера 16
Катастрофа PS752: Опубликованы имена всех погибших пассажиров 29
Иран не отдаст Украине черные ящики разбившегося «Боинга» 60
В МАУ назвали имена погибших членов экипажа 41
Стало известно, граждане каких стран погибли в авиакатастрофе в Иране 46
СНБО: На борту Boeing находились 11 граждан Украины 83
Посольство об авиакатастрофе: Версия теракта или ракетной атаки исключается 31
ООС: Боевики на Рождество совершили 2 обстрела 12
СМИ сообщили о гибели всех пассажиров разбившегося в Иране лайнера 156
Украинский Boeing 737 разбился в Иране 227
В общежитии Одессы мужчина взорвал гранату 26
Боевик под действием наркотиков расстрелял своих сослуживцев 63
Пожар в строительном вагончике забрал жизни троих работников 15
Боевики пять раз обстреливали украинские позиции, есть раненые 28
В Словакии в ДТП пострадали 5 украинцев 30
В Одессе задержали подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве 53

Иранское агентство новостей ISNA опубликовало список пассажиров самолета МАУ, потерпевшего крушение под Тегераном.

Так, погибли:

Члены экипажа

Сергей Хоменко

Екатерина Статник

Марина Микитюк

Валерия Овчарук

Владимир Гапоненко

Юлия Сологуб

Алексей Наумкин

Игорь Матков

Денис Лихно

Пассажиры

Елена Малахова

Ольга Кобюк.

Как сообщал ForUm, 8 января ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им.Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран -Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли. Это – граждане 7 стран, среди них – 11 украинцев.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

74
Теги