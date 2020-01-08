С сегодняшнего дня авиакомпания МАУ приостанавливает выполнение собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе компании.

«По предварительным данным, на борту самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На данный момент сотрудники авиакомпании выясняют точное количество пассажиров на борту», - говорится в сообщении.

Списки пассажиров будут размещены на веб-сайте авиакомпании после окончательного подтверждения их пребывания на борту воздушного судна.

Как сообщал ForUm, 8 января ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им.Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран -Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Иранские СМИ сообщали, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.

Посольство Украины в Иране заявило, что на данный момент версия теракта или ракетной атаки в качестве причины авиакатастрофы исключена.