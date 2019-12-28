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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий добычу янтаря в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Среди всего прочего, законом предусмотрено предоставление разрешений на добычу янтаря на определенных земельных участках, в частности в законе вносятся изменения в Земельный кодекс, которыми предусматривается проведение разведочных работ по поиску залежей янтаря.

В то же время, законом вводится уголовная ответственность за незаконную добычу янтаря. Закон предусматривает строгую ответственность за несоблюдение требований рекультивации. Это должно помочь улучшить состояние земли после добычи янтаря.

Напомним, в Украине ввели уголовную ответственность за незаконную добычу янтаря.
ForUm

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