Как сообщает BBC со ссылкой на представителей полиции, взрыв произошел на контрольно-пропускном пункте возле оживленного перекрестка.

«Взрыв был разрушительным, и я могу подтвердить, что более 20 мирных жителей были убиты, было много раненых», — рассказал один из правоохранителей.

В то же время член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед сообщил у себя в Twitter, что жертвами теракта стали более 90 человек, среди которых представители силовых структур, местные жители и иностранные граждане.

BREAKING: Heavy casualties feared after a suspected suicide car bomb hits a taxation office at ex-control junction on Afgoye road, southwestern suburb of Mogadishu - witnesses pic.twitter.com/ksZKBUrSMa