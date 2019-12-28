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В столице Сомали Могадишо произошел теракт, жертвами которого стали десятки людей.

Как сообщает BBC со ссылкой на представителей полиции, взрыв произошел на контрольно-пропускном пункте возле оживленного перекрестка.

«Взрыв был разрушительным, и я могу подтвердить, что более 20 мирных жителей были убиты, было много раненых», — рассказал один из правоохранителей.

В то же время член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед сообщил у себя в Twitter, что жертвами теракта стали более 90 человек, среди которых представители силовых структур, местные жители и иностранные граждане.

«Мне сообщили, что число погибших превысило 90 человек, включая 17 сомалийских полицейских, 73 гражданских лиц и 4 иностранных граждан», — написал он.

Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял, однако отмечается, что обычно за такими атаками стоит исламистская группировка Аш-Шабаб.
ForUm

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