В столице Сомали Могадишо произошел теракт, жертвами которого стали десятки людей.

Как сообщает BBC со ссылкой на представителей полиции, взрыв произошел на контрольно-пропускном пункте возле оживленного перекрестка.

«Взрыв был разрушительным, и я могу подтвердить, что более 20 мирных жителей были убиты, было много раненых», — рассказал один из правоохранителей.

В то же время член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед сообщил у себя в Twitter, что жертвами теракта стали более 90 человек, среди которых представители силовых структур, местные жители и иностранные граждане.

BREAKING: Heavy casualties feared after a suspected suicide car bomb hits a taxation office at ex-control junction on Afgoye road, southwestern suburb of Mogadishu - witnesses pic.twitter.com/ksZKBUrSMa — Harun Maruf (@HarunMaruf) 28 декабря 2019 г.

«Мне сообщили, что число погибших превысило 90 человек, включая 17 сомалийских полицейских, 73 гражданских лиц и 4 иностранных граждан», — написал он.

Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял, однако отмечается, что обычно за такими атаками стоит исламистская группировка Аш-Шабаб.