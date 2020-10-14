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Президент США Дональд Трамп хочет вывести американских военных из Сомали.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным источников издания, Трамп напомнил своим советникам, что обещал перед выборами вернуть американских военных домой.

В обсуждении данного вопроса в Белом доме приняли участие советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, министр обороны Марк Эспер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

Сейчас в Сомали находятся от 650 до 800 американских военных. Местной власти они помогают бороться с радикальной исламистской группировкой Аш-Шабаб.

 
ForUm

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