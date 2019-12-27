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Священный Синод Русской Православной Церкви  включил иерея Павла Лазарева в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Фото: vladivostok-eparhia.ru

Об этом сообщает официальный сайт Патриархии.

«Память священномученика будет совершаться 20 мая / 2 июня, в день его мученической кончины.

Честные останки священномученика Павла Лазарева, в случае их обретения, будут считаться святыми мощами, им будет воздаваться достодолжное почитание. Новопрославленному святому положено писать иконы для поклонения, согласно определению VII Вселенского Собора», - сообщили в источнике.

*** Священник Павел Андреевич Лазарев родился в городе Колывани на реке Обь в 1877 году в семье мещанина. Обучался в Томской губернской ветеринарно-фельдшерской школе, затем три года проходил службу фельдшером в Сибирском резервном артиллерийском дивизионе. В 1904 году он состоял регентом Никольской церкви в Никольск-Уссурийском. В 1908 году женился, впоследствии в его семье родилось четверо детей.

Павел Лазарев был рукоположен архиепископом Владивостокским и Камчатским Евсевием (Никольским) в сан диакона в 1912 году, в сан священника - в 1915 году. В 1918 году он служил штатным священником храма Живоначальной Троицы села Антоновка Приморской области. Священник Павел Лазарев собирал среди прихожан продовольственную помощь для обедневших людей и сам развозил ее нуждающимся. Он обучал детей основам религиозной жизни, Закону Божиему.

В канун праздника Пятидесятницы 1919 года один из жителей села предупредил отца Павла, что ночью за ним придут красные партизаны. Прихожанин просил священника скрыться у родственников в близлежащем городе Спасск, однако священник отказался от такого предложения. Когда ночью в его дом вошли девять вооруженных людей и объявили, что он арестован, отец Павел был уже одет и ждал их. Он встал перед образами Спасителя и Божией Матери, помолился, надел наперсный крест, простился и благословил детей. Своей жене сказал: «Не горюй! Молись Царице Небесной. Она не оставит вас».

Партизаны отвезли отца Павла в соседнюю деревню Никитовку, где в помещении начальной школы устроили допрос. Невольными свидетелями ложного суда над священником стали школьный сторож Татьяна и ее муж. Согласно их рассказу, один из членов отряда заявил священнику, что Бога нет, а священники выдумали Его, чтоб держать народ в страхе и подчинении. В качестве условия освобождения отцу Павлу было предложено объявить народу, что он всех обманывал, а также прилюдно снять крест и рясу. На это священник твердо заявил, что не откажется от Бога и что готов принять смерть за веру Христову.

Мученическая кончина иерея Павла Лазарева наступила в Пятидесятницу 1919 года. Тяжело раненного после расстрела священника бросили умирать в лесу близ Никитовки.

По записи в метрической книге Спасо-Преображенской церкви села Спасское смерть священника Павла Лазарева наступила 20 мая / 2 июня 1919 года.

Сохранились дневниковые записи супруги отца Павла Клавдии Николаевны. Она записала такие его слова: «…я ясно вижу, что задача людей не переделывать государственный строй, а работать над человеческой личностью, и самому быть лучше, и за истину святую даже идти на страдания». Своей жене он часто советовал: «Молись за меня Господу, чтобы я не устрашился страданий и мук, а бодро стоял за веру в Господа Христа до смерти».
ForUm

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