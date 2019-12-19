Премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных расходах – расходах развития, на ремонт и строительство.

Об этом говорится в поручении правительства, пишет Экономическая правда.

«Обеспечить временное, до конца года, прекращение проведения Казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам и предоставление кредитов общего фонда госбюджета (кроме защищенных расходов бюджета)», – говорится в документе.

Также речь идет о том, что такая экономия позволит бюджету выйти на запланированный объем дефицита.

Выплаты пенсий, зарплат, расходов на обслуживание госдолга этот «стоп» не коснется. Это уже второй раз за последние полгода Минфин приостанавливает проведение определенной части расходов.

Летом этого года Кабмин задержал городам выплату 7,6 миллиарда гривен из фонда регионального развития и 2,5 миллиарда гривен субвенции на социально-экономическое развитие по просьбе руководителя офиса президента Андрея Богдана.