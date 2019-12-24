За 9 месяцев 2019 года группа «Нафтогаз Украины» получила чистую прибыль в размере 21,3 млрд грн, что на 27% больше результата 9 месяцев 2018 года, сообщает пресс-служба компании.

Так, прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2019 года составила 28,9 млрд грн, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой результат получен в основном за счет показателей сегментов «Транзит природного газа» и «Интегрированный газовый бизнес».

Результатом деятельности по продаже природного газа в рамках ПСО стала прибыль в размере 17,2 млрд грн, что меньше на 1,8 млрд грн, чем показатель 9 месяцев 2018 года. На уменьшение результата повлияло сокращение объема реализации природного газа на 1,3 млрд куб. м, или на 11%, а также увеличение резерва сомнительной задолженности за газ на 2,4 млрд грн.

Результат деятельности по продаже природного газа вне рамок ПСО за 9 месяцев текущего года ухудшился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил убыток в размере 0,8 млрд грн. На формирование результата наибольшее влияние имели уменьшение объема реализации газа на 0,5 млрд куб. м (с 1,1 млрд куб. м за 9 месяцев 2018 года до 0,6 млрд куб. м за 9 месяцев 2019 года) и цены реализации природного газа. На уменьшение объема реализации газа повлияло также общее сокращение потребления газа промышленными потребителями.

Дебиторская задолженность (без учета резерва сомнительных долгов) за природный газ на 30 сентября 2019 года увеличилась на 10,1 млрд грн или на 19,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Увеличение задолженности связано прежде всего с ростом долгов теплогенерирующих предприятий на 8,2 млрд грн и ухудшением расчетов, в том числе, за счет внесения изменений в постановление КМУ № 867 от 19.10.2018, которым установлено снижение процента обязательного уровня расчета для производителей тепловой энергии с 90% до 78% в отопительном сезоне 2018-2019 гг.

Объем транзита газа за 9 месяцев 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3% и составил 66,3 млрд куб м.

Результат сегмента транзита природного газа за 9 месяцев 2019 года увеличился с 6,8 млрд грн до 15,8 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном за счет увеличения объема транзита и снижения амортизационных расходов в составе себестоимости. Негативное влияние на результат сегмента имели изменения валютного курса.

Результат сегмента «Внутренняя транспортировка природного газа» за 9 месяцев 2019 года ухудшился на 1,4 млрд грн за счет уменьшения объема транспортировки природного газа и расходов на начисление резерва сомнительных долгов за неоплаченные услуги балансировки и составил убыток в размере 4,7 млрд грн.

В текущем году группа Нафтогаз накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах в целях минимизации рисков прохождения отопительного сезона 2019-2020 гг. и создания резерва на случай остановки транзита газа в страны Европы. За 9 месяцев 2019 года объем закачки природного газа в газохранилища составил 11,7 млрд куб. м, что на 2,9 млрд куб. м, или на 33% больше чем в соответствующем периоде прошлого года.

Результатом деятельности по хранению природного газа стала прибыль в размере 0,7 млрд грн, что превышает результат соответствующего периода прошлого года на 0,6 млрд грн.

За 9 месяцев 2019 года группа Нафтогаз заплатила 84,4 млрд грн налогов и дивидендов, что составило около 15% общих доходов бюджета за этот период.