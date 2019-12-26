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Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским «был идеальным и без давления». Об этом он написал в Twitter, сообщает РБК-Украина.

Трамп возмущен тем, что Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей Конгресса, начавшая процедуру импичмента, имеет право объявлять импичмент президенту США, хотя у нее нет большинства в Палате представителей.

«Она (Пелоси. - Ред.) получила ноль голосов республиканцев, преступления не было, звонок с Украиной был идеальным, без давления», - добавил он.

Как сообщал ForUm, после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

В тот же день демократы в Конгрессе США начали официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только «свою часть».

25 сентября комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

18 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа. Чтобы отстранить его от должности, это решение должен утвердить Сенат (высшая палата Конгресса).
ForUm

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