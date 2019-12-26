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Эксперты идентифицировали тела всех 16 погибших в результате пожара на Троицкой, 25. Последним опознали директора Института морской биологии НАН Украины, доктора биологических наук Бориса Александрова, сообщает «Думская».

Прощание с ним и еще одним сотрудником учреждения, кандидатом биологических наук Галиной Иванович состоится 27 декабря на биологическом факультете ОНУ имени Мечникова.

Кроме того, 26 декабря в Валиховском переулке простятся с двумя другими жертвами пожара — 16-летними студентками экономического колледжа Екатериной Пьяночкиной и Юлией Маркиной.

Напомним, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составляла 4 тыс. кв. м.

В результате пожара погибли 16 человек, 30 – пострадали. В больницах остаются 8 человек.

Полиция Одессы расследует две версии причин пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса: повреждение удлинителя и умышленный поджог.

Директору сгоревшего Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любви Кочерге сообщили о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия (ч.2 ст.367 Уголовного кодекса). Суд отправил ее под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.
ForUm

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