В усиленном режиме правоохранители продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок во время проведения акций в центре Киева.

«Сотрулники структурных подразделений столичной полиции, полиция диалога, сотрудники ГосЧС, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи и взрывотехники продолжают нести службу в усиленном режиме во время проведения анонсированных ранее массовых мероприятий с участием граждан, чтобы обеспечить мирное проведение акций и не допустить нарушений общественного порядка», – говорится в сообщении.

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

Напомним, 17 декабря под Верховной Радой Украины произошли столкновения между правоохранителями и протестующими против продажи земли.

Отдельные участники мероприятий пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку. Правоохранители «зачистили» территорию возле гостиницы «Киев».

В результате столкновений 17 полицейских пострадали, а также 26 человек задержаны. Позже задержанных отпустили.

По факту столкновений начато уголовное производство.