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Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что вероятность подписания газового транзитного соглашения между Украиной и Россией до 1 января – мизерная.

Об этом он заявил на презентации «Финальный отсчет до анбандлингу», передает Экономическая правда.

«Трудно предсказать, что будет на переговорах с Газпромом, надеюсь, что контракт будет подписан. Но уже можно говорить, что вероятность подписания транзитного контракта до 1 января очень маленькая. Есть такой термин в математике «непрерывно стремится к нулю», но надеемся на лучшее», - сказал чиновник.

По его словам, если транзита не будет, то нового оператора ГТС ждет прекрасная возможность пройти испытания стресс-тестом, которое подтвердит что анбандлинг прошел хорошо.

Напомним, 17 декабря глава правления Нафтогаа заявил, что если газовый транзит не подпишут сейчас, то стороны вернутся к нему в апреле-мае.

16 декабря НАК сообщала, что никаких договоренностей по транзиту российского газа в переговорах с Газпромом на данный момент не достигнуто.

Президент Владимир Зеленский за кулисами нормандской встречи в Париже сказал журналистам, что Украина подпишет договор с Россией о поставках газа «по лучшим условиям, чем до этого» – на период «где-то посередине» между одним и десятью годами.

4 декабря президент России Владимир Путин назвал условия украинской стороны по транзиту газа экономически неприемлемыми.

Действующий контракт на транзит газа через территорию Украины истекает в конце 2019 года. 18 ноября «Газпром» официально предложил «Нафтогазу» продлить действующий контракт либо заключить новый договор о транзите газа через территорию Украины сроком на один год. Условием сделки российская сторона назвала отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

«Нафтогаз» в ответе «Газпрому» заявил о необходимости заключить соответствующий европейским правилам новый транзитный контракт между «Газпромом» и оператором газотранспортной системы Украины. Украинская компания также выразила готовность рассмотреть возможность получения от «Газпрома» природного газа вместо денег в счет выплат около $3 млрд по решениям Cтокгольмского арбитража.
ForUm

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