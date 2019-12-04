Предложения украинской стороны по тарифам на транспортировку газа в Европу с 2020 года очень высокие, значительно выше тех, по которым стороны работают сейчас, заявил журналистам председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Мы находимся в постоянном контакте с компанией, которая в Украине должна стать независимым газотранспортным оператором (ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» - ред.), и наши консультации проходят и в Вене. Мы обсуждаем межоператорское соглашение, мы обсуждаем транспортный договор», - приводит его слова Интерфакс.

По словам Миллера, вопросов, которые обсуждают Москва и Киев в данном направлении, «достаточно много». «В том числе, это вопросы, которые касаются матрицы тарифов», - отметил глава «Газпрома».

Спустя несколько минут президент России Владимир Путин еще жестче прокомментировал предложение Киева. «Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит. Мы ведем сейчас переговоры в Вене. Это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают возможные украинские транзитеры, они экономически неприемлемы. Пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция - удастся как-то позиции согласовать», - заявил Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

В октябре украинская сторона официально опубликовала новую методику расчета тарифа на транзит газа. В «Нафтогазе» посчитали, что на период 2020-2024 годов при бронировании 60 млрд куб. м транзитных мощностей газо-транспортной системы (ГТС) Украины тариф составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м - $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км. При этом тариф на транзит российского газа в 2019 году - $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км (все - с НДС). В 2016 году Миллер сообщал, что тариф на транспорт газа по «Северному потоку 2» составляет $2,1 за 1 тыс. куб. м на 100 км.

Действующий контракт на транзит газа через территорию Украины истекает в конце 2019 года. 18 ноября «Газпром» официально предложил «Нафтогазу» продлить действующий контракт либо заключить новый договор о транзите газа через территорию Украины сроком на один год. Условием сделки российская сторона назвала отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

«Нафтогаз» в ответе «Газпрому» заявил о необходимости заключить соответствующий европейским правилам новый транзитный контракт между «Газпромом» и оператором газотранспортной системы Украины. Украинская компания также выразила готовность рассмотреть возможность получения от «Газпрома» природного газа вместо денег в счет выплат около $3 млрд по решениям Cтокгольмского арбитража.