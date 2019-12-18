Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что фактическая стоимость кредита на покупку земли будет от 3 до 5%.

Об этом он сообщил на открытом пресс-марафоне по земельной реформе, передает «Экономическая правда».

Милованов подчеркнул, что пока государство готово предоставлять финансовые инструменты только владельцам земли до 500 гектаров.

Он отметил, что будет, как минимум два вида финансовой помощи:

1. Страхование кредитов выданных на землю.

По словам Милованова, граждане, или компании, которые подходят под критерии (критерии на получение кредитов будут озвучены в ближайшее время, также будет сформирован реестр физических и юридических лиц-фермеров), смогут получить страхование кредитов.

«Страхование кредитов дает возможность банку предоставлять кредиты без кредитной историиэто важно, потому что многие люди работают в наличности и не могут показать модель «, - заявил он.

2. Компенсация финансово-процентной ставки, или частичная компенсация тела кредита на уровне учетной ставки 13,5%.

«Фактическая стоимость кредита будет от 3% до 5% всю остальную часть мы компенсируем», - подчеркнул министр экономики.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 об отмене моратория на продажу сельскохозяйственной земли.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца года проведет земельную реформу, чтобы со следующего года создать рынок земли на 40 млн гектаров.

По словам главы государства, после земельной реформы покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения смогут только украинские граждане и компании.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в Украине планируют открыть 1 октября 2020 года.

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения введен в 2001 году. Его действие должно завершиться 1 января 2020, если Верховная Рада снова его не продлит.