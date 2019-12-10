Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков заявляет, что в ходе переговоров в Париже у представителя РФ Владислава Суркова сдали нервы, сообщает пресс-служба МВД.

Он сказал, что во время переговоров в Париже, международные партнеры, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель, с пониманием отнеслись к ситуации в Украине и готовы в дальнейшем поддерживать официальный Киев.

Что касается Кремля, то, по словам министра, его представители вели себя эмоционально и не компетентно.

«У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: «мы так не договаривались». Они предложили разводить и дальше войска. Куда разводить? В Марьинке? Где каждый метр полит кровью. И отвод означает сдачу наших позиций на километры. Или в Широкино, где мы стали так, чтобы Мариуполь обезопасить? Это ерунда. Мы ясно дали понять, гуманитарные коридоры - хорошо, потому что людям надо дать возможность ездить без очередей. В Луганской области нет ни одного коридора, где может проехать машина», - подчеркнул Аваков.

«Мы не собираемся быть доминионом России, на первом месте - украинские интересы. А дальше, мы готовы с уважением относиться ко всем», - добавил министр.

Ранее Аваков заявил, что украинская полиция зайдет на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, когда их покинут незаконные вооруженные формирования, и готова патрулировать с «представителями территориальных общин». «Это очень тяжелый переходный период, он продлится полгода или даже год, но мы готовы пройти. Но это будет потом, когда все со всем согласятся, а пока мы видим, что Путин не готов вернуть нам границу», — добавил Аваков.

Напомним, 9 ноября в Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

Переговоры прерывали ради двусторонней встречи Зеленского и Путина.

Перед этим Зеленский провел двусторонние встречи с Макроном и Меркель.

По итогам саммита стороны договорились о всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня до конца 2019 года, о разведении сил и средств на трех дополнительных участках до конца марта, об освобождении и обмене удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», о новых пунктах пропуска через линию разграничения и внедрении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.