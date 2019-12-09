Лидеры стран «нормандской четверки» обсуждают коммюнике, которое должно быть обнародовано по результатам саммита, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в комментарии СМИ в Париже, сообщает пресс-служба ОП.

«Я думаю, что это будет продолжаться несколько часов. Это закрытые переговоры в «нормандском формате. Как только будет подготовлено финальный проект коммюнике, четыре лидера выйдут к представителям СМИ и прокомментируют, к чему все договорились», - сказал Тимошенко.

По словам заместителя руководителя Офиса президента, на встрече, в частности, присутствовали помощник президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Вадим Пристайко, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак и советник президента Украины Руслан Демченко. «Все вопросы обсуждаются в рабочем формате», - отметил Кирилл Тимошенко.

Напомним, в Париже в Елисейском дворце началась первая за три года встреча лидеров »нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина

Ранее Зеленский провел двусторонние встречи с Макроном и Меркель.

Путин и Зеленский проведут отдельную встречу после саммита.

Позже состоится пресс-конференция по результатам переговоров в «нормандском формате».