В Кремле утверждают, что пока что по существу нечем наполнить очередную встречу глав «нормандского формата».

Об этом в понедельник, 23 августа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНИАН.

«Что касается саммита «нормандской четверки». Все хотят его провести так, чтобы это стало весомым шагом на пути «внутриукраинского» регулирования. Но для того, чтобы проводить саммит, нужно какое-то субстантивное наполнение этого саммита. Оно по-прежнему отсутствует», - сказал Песков, отвечая на вопрос, при каких условиях возможно участие России в саммите «нормандского формата», который ранее был предложен канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

По словам пресс-секретаря российского президента, «в настоящий момент единственное, о чем можно говорить - это констатировать отсутствие продвижения, а по некоторым параметрам и деградацию ситуации».

Кроме того, в Кремле заявили, что «расходятся во мнениях» с канцлером в вопросе участия России в войне на востоке Украины.

«Здесь мы расходимся во мнениях (с Меркель. – Ред.). Более того, это не просто мнение, здесь, наверное, уместно напомнить о краеугольном камне всего процесса урегулирования кризиса в Украине - Минских договоренностях. В Минских договоренностях о России вообще не упоминается. И там, собственно, из них вытекают стороны конфликта», - заявил Песков.

«Россия не имеет к сторонам конфликта никакого отношения. Не стоит быть просто голословным, нужно всегда делать отсылку к Минским договоренностям. Там четко определено, кто является сторонами конфликта. В этом мы не согласны», - сказал также Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле прокомментировали бы заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель, что Россия является участницей конфликта на Донбассе.