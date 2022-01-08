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Франция и Германия предложили провести в ближайшие несколько недель встречу лидеров стран "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на востоке Украины. Как пишет ГОРДОН, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции, которая транслировалась на его Twitter-странице.

"Мы предложим наш общий взгляд на архитектуру европейской безопасности, и мы уже это делаем в текущей ситуации, например, в случае с Украиной. Это нормандский формат. С канцлером Шольцем (федеральный канцлер Германии Олаф Шольц – "ГОРДОН") мы предложили провести еще одну встречу в течение следующих недель", цитирует Макрон "Укринформ".

Он также добавил, что "геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение, действовали и садились за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигать вперед в этих ключевых направлениях".
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