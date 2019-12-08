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Президент Владимир Зеленский объявил в Украине 8 декабря день траура по погибшим в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Согласно указу, на всей территории Украины имеют приспустить государственные флаги на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций, отменить развлекательно-концертные мероприятия, а также внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Число жертв пожара в Одесском колледже возросло до 8.

Как сообщалось, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. Пострадали и были госпитализированы 22 человека, позже одна женщина скончалась.

5 декабря отряд поисково-спасательной службы приступил к ликвидации завалов колледжа. 

Полиция Одессы расследует две версии причин пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса: повреждение удлинителя и умышленный поджог.

Установлены первые подозреваемые при пожаре в Одессе.
ForUm

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