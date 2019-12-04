Вечером 3 декабря в районе села Станиславчик Бродовского района Львовской области между городами Радехов и Броды произошло небольшое землетрясение, сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Отмечается, что 4 декабря в 1:15 от дежурного по сейсмостанции «Львов» поступило сообщение о том, что 3 декабря в 21 час. 25 мин. 48c. (по Гринвичу) или 23:25:48 (по киевскому времени) в районе с. Станиславчик Бродовского района между г. Радехов и г. Броды зафиксировано землетрясение.

По данным обработки сети сейсмических станций Отдела сейсмичности Карпатского региона ИГФ НАН Украины:

координаты эпицентра: широта 50.24 гр., Долгота 24.98 гр.

время в эпицентре 0 = 21 25 48.1 (по Гринвичу) или 0 = 23 25 48.1 (по Киеву)

магнитуда по длине записи МD = 2.2, класс К = 8.0

глубина гипоцентра 5,7 + -1,7

Из населенных пунктов информация не поступало.

По шкале интенсивности MSK-64 - неощутимое землетрясение - от 0-2 баллов. (Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей; сотрясения земли определяются и регистрируются только сейсмографами).