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Немецкое следствие подозревает власти России в причастности к убийству 23 августа в Берлине гражданина Грузии, этнического чеченца Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на немецкие СМИ.

Как пишет Der Spiegel, прокуратура Германии, которая подозревает российские государственные ведомства в совершении преступления, должна взять на себя расследование дела «в ближайшие дни».

Другие немецкие СМИ и агентство Reuters также пишут, что прокуратура присоединится к расследованию на этой неделе.

«Мы имеем доказательства того, что за убийством стоит иностранное разведывательное агентство», - сообщает Reuters со ссылкой на немецкие юридические источники.

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа в центре Берлина из пистолета с глушителем. Подозреваемый был задержан, однако его лицо официально не установили. Расследователи сообщали, что это россиянин с поддельным паспортом на имя Вадима Соколова.

Расследовательская группа Bellingcat 3 декабря сообщила, что установила настоящее имя подозреваемого: это 54-летний Вадим Красиков, в 2014 году объявлен Россией в международный розыск по делу о другом убийстве 2013 года.

 


 

 

По данным расследователей, через год, в 2015-м имя Красикова было снято с розыска и, судя по его авиапередвижению по России и другим странам, Москва уже его не разыскивала по делу об убийстве. При этом, как пишет Bellingcat, данные о Красикова исчезли из российских баз данных. Все это, по словам расследователей, подтверждает их предварительный вывод о том, что убийство в Берлине было «спонсируемым государством актом».

Хангошвили – уроженец Грузии, который во время второй чеченской войны командовал одним из подразделений, воевавших против российских войск. Впоследствии он сотрудничал со спецслужбами Грузии. После покушения на его жизнь в Тбилиси он попросил убежища в Германии, однако был убит до результатов рассмотрения заявки.
ForUm

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