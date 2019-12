Немецкое следствие подозревает власти России в причастности к убийству 23 августа в Берлине гражданина Грузии, этнического чеченца Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на немецкие СМИ.

Как пишет Der Spiegel, прокуратура Германии, которая подозревает российские государственные ведомства в совершении преступления, должна взять на себя расследование дела «в ближайшие дни».

Другие немецкие СМИ и агентство Reuters также пишут, что прокуратура присоединится к расследованию на этой неделе.

«Мы имеем доказательства того, что за убийством стоит иностранное разведывательное агентство», - сообщает Reuters со ссылкой на немецкие юридические источники.

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа в центре Берлина из пистолета с глушителем. Подозреваемый был задержан, однако его лицо официально не установили. Расследователи сообщали, что это россиянин с поддельным паспортом на имя Вадима Соколова.

Расследовательская группа Bellingcat 3 декабря сообщила, что установила настоящее имя подозреваемого: это 54-летний Вадим Красиков, в 2014 году объявлен Россией в международный розыск по делу о другом убийстве 2013 года.

BREAKING: @Bellingcat & its investigative partners have identified the killer of Georgian Zelimkhan Khangoshvili, who earlier this year was shot in Berlin by an assassin arriving on a bicycle, as Vadim Nikolaevich Krasikov, a Russian citizen aged 54. https://t.co/31J0eRHW3A