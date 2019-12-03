также в разделеОбщество
«Правую руку» Трубы подозревают в получении $150 тысяч взятки 20
Киевского патрульного задержали за торговлю наркотиками 13
Украинцев предупредили об ухудшении погоды 25
Военный прокурор предполагает, что Матиосу кто-то «сливает» информацию 57
ГБР повторно вызовет Марусю Звиробий на допрос 16
«Крестный отец» контрабанды вышел из СИЗО 39
2 декабря. Картина дня 26
Нефедов: Более 500 наиболее одиозных сотрудников таможни будут уволены 18
В Карпатах местами намело 50 см снега 12
«Правый сектор» опроверг причастность своих членов к покушению на Соболева 33
Руководство ГМС Одесчины подозревают в присвоении 900 тысяч 25
В «ДНР» хотят сделать русский единственным «государственным» 25
СБУ задержала в Одессе антиукраинского агитатора 37
В районе на Луганщине приостановили разминирование до весны 31
Суд отложил подготовительное заседание по иску Кличко против Кабмина 16
Во время реконструкции одесского аэропорта украли 11 миллионов 42
Нидерланды обвиняют РФ в сознательном отказе выдать Цемаха 33
В СНБО прокомментировали фейк о «секретном письме» по Донбассу 35

Владелец танкера «Делфи», потерпевшего крушение в Одессе, вышел на связь с местной властью и готов поднять судно до конца 2019 года. Об этом сообщил в.о. начальника Одесского филиала «Администрации морских портов Украины» Денис Карпов, сообщает Думская.

29 ноября от судовладельца было получено письмо, в котором он подтвердил, что сможет поднять судно собственными силами до конца года.

Отметим, за свою 45-летнюю жизнь этот танкер сменил несколько названий, флагов и владельцев. Сейчас «Делфи» числится за компанией «Фактор групп лимитед», которая формально находится в Харькове и принадлежит некоему Джавадову Шамсаддину Али Оглы. До этого директором и собственником числился одессит Михашонок Владимир Валерьевич, а юридический адрес был Одесса, Лидерсовский бульвар, 19.  

Напомним, 21 ноября на рейде одесского порта начал терпеть крушение небольшой танкер «Делфи» (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Люди на борту эвакуироваться отказались.

Танкер выбросило на пляж, где из него начал вытекать мазут.

Днем 22 ноября спасатели эвакуировали троих членов экипажа танкера.

Возле судна установлено более 300 метров сорбирующих бонов. По данным экологов, с 26 ноября загрязнение морской воды на месте крушения не превышает допустимых показателей, тогда как в первые дни уровень загрязнения был превышен в 150 раз.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги