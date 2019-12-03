Владелец танкера «Делфи», потерпевшего крушение в Одессе, вышел на связь с местной властью и готов поднять судно до конца 2019 года. Об этом сообщил в.о. начальника Одесского филиала «Администрации морских портов Украины» Денис Карпов, сообщает Думская.



29 ноября от судовладельца было получено письмо, в котором он подтвердил, что сможет поднять судно собственными силами до конца года.

Отметим, за свою 45-летнюю жизнь этот танкер сменил несколько названий, флагов и владельцев. Сейчас «Делфи» числится за компанией «Фактор групп лимитед», которая формально находится в Харькове и принадлежит некоему Джавадову Шамсаддину Али Оглы. До этого директором и собственником числился одессит Михашонок Владимир Валерьевич, а юридический адрес был Одесса, Лидерсовский бульвар, 19.

Напомним, 21 ноября на рейде одесского порта начал терпеть крушение небольшой танкер «Делфи» (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Люди на борту эвакуироваться отказались.

Танкер выбросило на пляж, где из него начал вытекать мазут.

Днем 22 ноября спасатели эвакуировали троих членов экипажа танкера.

Возле судна установлено более 300 метров сорбирующих бонов. По данным экологов, с 26 ноября загрязнение морской воды на месте крушения не превышает допустимых показателей, тогда как в первые дни уровень загрязнения был превышен в 150 раз.