Законопроект об обороте земли получил более двух тысяч правок. Об этом сообщил председатель комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский, передает РБК-Украина.

Он подчеркнул, что срок подачи поправок к законопроекту об обороте земли завершился.

«Изменений и идей очень много. Это более 2 тысяч поправок, а может и три. Вчера закончился последний день, мы начали их считать и обобщать. Это займет время, ведь многое дублируется. Основные изменения, кроме технических, конечно, касаются концентрации (разрешенного объема продажи земли в одни руки. - Ред.) и участия иностранцев», - заявил Сольский.

По его словам, заседание комитета по рассмотрению поправок произойдет не раньше, чем через полторы недели.

«Обобщим, и я думаю, не раньше чем через полторы недели начнем рассматривать эти правки. Сначала эти правки будут рассматриваться на комитете, а затем на заседании», - добавил нардеп.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 об отмене моратория на продажу сельскохозяйственной земли.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца года проведет земельную реформу, чтобы со следующего года создать рынок земли на 40 млн гектаров.

По словам главы государства, после земельной реформы покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения смогут только украинские граждане и компании.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в Украине планируют открыть 1 октября 2020 года.

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения введен в 2001 году. Его действие должно завершиться 1 января 2020, если Верховная Рада снова его не продлит.