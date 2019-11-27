Миссия Международного валютного фонда под руководством Рона ван Родена, которая находилась в Украине в течение 14-22 ноября, отметила высокий прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев в продвижении реформ. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Также, по его словам, миссия акцентировала внимание на продолжении взвешенной экономической политики.

«Мы провели конструктивные переговоры. Миссия оценила существенный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев», - отметил премьер.

Также стоит отметить, что, по словам министра финансов Украины Оксаны Маркаровой и главы миссии Рона ван Родена, достигнут прогресс и в дискуссиях о политике и реформ, которые могут быть основой новой программы МВФ, включая поддержку денежно-кредитного, фискального и финансового секторов, а также реформ для улучшения бизнес-среды, укрепления верховенства закона и экономического роста.

«Мы продолжаем работу над новой программой в тесном сотрудничестве», - отметил премьер-министр.

Напомним, 14 ноября миссия Международного валютного фонда приступила к работе в Киеве.

20 ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о прогрессе в переговорах с Международным валютным фондом.

23 ноября миссия МВФ официально заявила о завершении работы в Украине.