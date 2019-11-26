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Бывший нардеп Игорь Мосийчук заявил, что народный депутат от «Слуги народа» Андрей Богданец, избранный по 163 избирательному округу (Тернопольская область), 17.08.2015 был приговорен к двум годам ограничения свободы с испытательным сроком в один год.

Об этом он написал в Telegram.

Согласно приговору суда, Богданец был осужден за хулиганство и нанесение телесных повреждений.

«Такое мягкое наказание объясняется службой подсудимого в зоне АТО, наличием двух детей и чистосердечным раскаянием», - заявил Мосийчук.

Напомним, 20 ноября генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что народный депутат «Слуги народа» Руслан Иванисов имеет погашенную судимость по обвинению в изнасиловании.

Позже в ГПУ заявили, что информация еще непроверенна.

Нардкп приостановил членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации.  

25 ноября Иванисова исключили из партии «Слуга народа».
ForUm

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