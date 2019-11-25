Холангит представляет собой заболевание, сопровождающееся воспалением желчных протоков. При отсутствии лечения патологический процесс прогрессирует, распространяясь на желчный пузырь и печень. Знание симптомов холангита позволит выявить болезнь на ранней стадии и своевременно предпринять необходимые меры.

Симптомы холангита

Для острой формы холангита характерны:

озноб;

зуд на коже;

лихорадочное состояние;

тошнота;

приступы рвоты;

желтушный цвет глазных белков и кожных покровов;

болезненные ощущения, возникающие в правом подреберье;

чрезмерно интенсивное потоотделение;

головные боли.

Симптоматика заболевания, протекающего в хронической форме, выражена менее ярко. Однако заподозрить наличие патологического процесса можно благодаря:

синдрому хронической усталости;

периодическому повышению показателей температуры;

кожному зуду;

диарее;

отсутствию аппетита и, соответственно, потере веса.

Холангит, независимо от формы, сопровождается болями, чувством тяжести и распирания в области желудка. Колики могут быть настолько сильными, что начинают отдавать в лопатки, шею и плечи. Устранить неприятные ощущения помогут спазмолитики: Спазмол, Дротаверин, Но-Шпа и другие. Но перед этим необходимо узнать, как их нужно принимать. Например, к лекарству Но-Шпа инструкция доступна на официальном сайте. В ней подробно расписана схема и режим лечения. Для более эффективного лечения и во избежание осложнений обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Методы диагностики

Для определения формы, стадии и возможных причин холангита пациентам назначается комплексное диагностическое обследование, включающее:

Лабораторные анализы крови и мочи.

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости.

Магнитно-резонансную томографию.

Рентген — эндоскопическое исследование желчных протоков с использованием контрастного вещества.

Наиболее эффективные методы лечения подбираются, исходя из результатов диагностики.

Консервативное лечение холангита

Лечение холангита рекомендуется проводить в стационарных условиях, в связи с повышенными рисками распространения инфекционного процесса на другие внутренние органы. В рамках терапевтического курса назначается программа детоксикации, включающая в себя плазмаферез и инфузионное внутривенное введение растворов жидкости и электролитов.

По индивидуальным показаниям врачи прописывают антибиотики, противопаразитарные и противомикробные лекарственные средства.

Во время лечебного курса важно обеспечить полный покой желчевыводящим путям. Для этого пациентам необходимо соблюдать постельный режим, голод, воздерживаться от поднятия тяжестей и физических нагрузок.

Напоминаем, данная статья имеет информационный, а не рекомендательный характер. Перед покупкой медицинских препаратов изучите правила их приема, противопоказания и возможные побочные эффекты. Более подробно о действии и приеме лекарств можно узнать на официальных сайтах производителей. В частности, о препарате Но-Шпа советуем почитать на no-spa.ua/ru.

Хирургическое лечение

При отсутствии эффективности медикаментозной терапии применяется хирургическое вмешательство. Врачи-хирурги отдают предпочтение малоинвазивному щадящему методу — эндоскопии. С помощью операции удается удалить камневые образования, дренировать желчные протоки, устранить возможные сужения.

К преимуществам эндоскопического метода лечения относят малоинвазивность и короткую продолжительность реабилитационного периода. При обширных поражениях, требующих удаления разрушенных участков, проводится полостное хирургическое вмешательство. Берегите себя — самолечение может быть вредным для вашего здоровья. Своевременное лечение холангита поможет избежать операции и связанных с ней осложнений.