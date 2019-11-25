Холангит представляет собой заболевание, сопровождающееся воспалением желчных протоков. При отсутствии лечения патологический процесс прогрессирует, распространяясь на желчный пузырь и печень. Знание симптомов холангита позволит выявить болезнь на ранней стадии и своевременно предпринять необходимые меры.
Симптомы холангита
Для острой формы холангита характерны:
- озноб;
- зуд на коже;
- лихорадочное состояние;
- тошнота;
- приступы рвоты;
- желтушный цвет глазных белков и кожных покровов;
- болезненные ощущения, возникающие в правом подреберье;
- чрезмерно интенсивное потоотделение;
- головные боли.
- Симптоматика заболевания, протекающего в хронической форме, выражена менее ярко. Однако заподозрить наличие патологического процесса можно благодаря:
- синдрому хронической усталости;
- периодическому повышению показателей температуры;
- кожному зуду;
- диарее;
- отсутствию аппетита и, соответственно, потере веса.
Холангит, независимо от формы, сопровождается болями, чувством тяжести и распирания в области желудка. Колики могут быть настолько сильными, что начинают отдавать в лопатки, шею и плечи. Устранить неприятные ощущения помогут спазмолитики: Спазмол, Дротаверин, Но-Шпа и другие. Но перед этим необходимо узнать, как их нужно принимать. Например, к лекарству Но-Шпа инструкция доступна на официальном сайте. В ней подробно расписана схема и режим лечения. Для более эффективного лечения и во избежание осложнений обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Методы диагностики
Для определения формы, стадии и возможных причин холангита пациентам назначается комплексное диагностическое обследование, включающее:
- Лабораторные анализы крови и мочи.
- Ультразвуковое исследование органов брюшной полости.
- Магнитно-резонансную томографию.
- Рентген — эндоскопическое исследование желчных протоков с использованием контрастного вещества.
- Наиболее эффективные методы лечения подбираются, исходя из результатов диагностики.
- Консервативное лечение холангита
Лечение холангита рекомендуется проводить в стационарных условиях, в связи с повышенными рисками распространения инфекционного процесса на другие внутренние органы. В рамках терапевтического курса назначается программа детоксикации, включающая в себя плазмаферез и инфузионное внутривенное введение растворов жидкости и электролитов.
По индивидуальным показаниям врачи прописывают антибиотики, противопаразитарные и противомикробные лекарственные средства.
Во время лечебного курса важно обеспечить полный покой желчевыводящим путям. Для этого пациентам необходимо соблюдать постельный режим, голод, воздерживаться от поднятия тяжестей и физических нагрузок.
Напоминаем, данная статья имеет информационный, а не рекомендательный характер. Перед покупкой медицинских препаратов изучите правила их приема, противопоказания и возможные побочные эффекты. Более подробно о действии и приеме лекарств можно узнать на официальных сайтах производителей. В частности, о препарате Но-Шпа советуем почитать на no-spa.ua/ru.
Хирургическое лечение
При отсутствии эффективности медикаментозной терапии применяется хирургическое вмешательство. Врачи-хирурги отдают предпочтение малоинвазивному щадящему методу — эндоскопии. С помощью операции удается удалить камневые образования, дренировать желчные протоки, устранить возможные сужения.
К преимуществам эндоскопического метода лечения относят малоинвазивность и короткую продолжительность реабилитационного периода. При обширных поражениях, требующих удаления разрушенных участков, проводится полостное хирургическое вмешательство. Берегите себя — самолечение может быть вредным для вашего здоровья. Своевременное лечение холангита поможет избежать операции и связанных с ней осложнений.
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