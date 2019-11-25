На пункте пропуска «Порубное» в Черновцах таможенники выявили партию сигарет в мешках с древесным углем на 2,7 млн гривен, которые пытались вывезти в Румынию.

Об этом сообщил глава государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

«На пункте пропуска Порубное в Черновцах задержали фуру, которая перевозила древесный уголь. Это классический рисковый товар, поэтому сделали обзор. В мешках с углем были спрятаны сигареты, много сигарет. Всего оказалось 62 800 пачек украинского производства, где-то на 2.7 млн.грн. Протокол изъятия, штраф - все «по рецепту», - написал он в Facebook.