Десятки активистов во Львове, Киеве, Одессе и Харькове вышли к консульствам России, потому что считают Москву виновной в смерти миллионов украинцев во время Голодомора 1932−1933 годов.
Об этом сообщает Громадське.
У генерального консульства России в Харькове собрались представители Объединения добровольцев, активисты Всемирного Движения Патриотов Украины, члены Фрайкора и ветераны боевых действий на Донбассе.
«Это прямая связь между прошлым и настоящим. От России всегда исходили военные действия - это исторический факт: Финляндия, Чехословакия, Сирия. Если будем помнить, не будет повторяться то же самое», - рассказал ветеран войны на Донбассе Александр Онищук.
Активисты расклеили листовки возле консульства с надписью: Тогда их мог спасти хлеб, теперь нас спасет память.
Протестующие во Львове также расклеили листовки на заборе консульства с надписью Голодомор. Помним. Отомстим.
Аналогичные акции прошли в Киеве и Одессе.
Напомним, в субботу, 23 ноября, в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов.
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