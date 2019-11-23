также в разделеПолитика
Тейлор: США никогда не забудут Голодомор в Украине и это преступление против человечества 26
Зеленский с женой почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов 54
Труба рассказал о расследовании дел Майдана 44
Поклонская – россиянам: Надо говорить не на Украине, а в Украине 203
«Слуга народа» из-за переписок с пранкером готовит «Трускавец-2» 52
Порошенко дал советы участникам «нормандского» саммита 30
У Зеленского назвали возможные сроки его визита в США 17
Криклий потребовал уволить свою заместительницу после ее переписки с пранкером 48
Медведчук: «Нормандский формат» может подтвердить минские соглашения и порядок их выполнения 27
У Порошенко требуют создать ВСК из-за давления ОП на ГБР 37
В «Слуге народа» рассказали, когда примут закон о рынке земли 37
Медведчук призвал принять закон о референдуме: У народа Украины нет механизма влиять на власть 27
Зеркаль: Даже вернув корабли, РФ не выполнила приказ трибунала 56
СМИ: Богдан долгое время совмещал госслужбу и адвокатскую деятельность 60
Авторитетное польское СМИ: Медведчук занимает видное место на политической арене Украины 24
Президент назначил главу Хмельницкой ОГА 81
Пентагон: Украина получит всю обещанную военную помощь 45
НАБУ допросит Арахамию по делу о возможном взяточничестве в Раде 26

Президент Владимир Зеленский принял участие в мероприятии ко Дню памяти жертв голодоморов и отметил, что украинцы никогда не смогут забыть и простить эту трагедию.

Также в церемонии памяти принимают участие спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Алексей Гончаренко, первая леди Елена Зеленская и другие.

«Согласно различным исследованиям, от Голодомора 1932-1933 годов умерло от 4 до 8 млн украинцев. Эти потери подставные с нашими потерями во Второй мировой войне. Мы украинцы, нам все по силам. Но есть две вещи, которые мы никогда не сможем — не сможем это забыть, не сможем это простить», — отметил президент.

В 16:00 началась всеукраинская акция «Зажги свечу» — все желающие могут присоединиться к памяти погибших и поставить зажженную свечу на подоконник.

Напомним, в субботу, 23 ноября, в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов.

Утром президентская чета возложила колоски скорби к памятному знаку жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2726 грн.
47
Теги