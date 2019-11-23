Президент Владимир Зеленский принял участие в мероприятии ко Дню памяти жертв голодоморов и отметил, что украинцы никогда не смогут забыть и простить эту трагедию.

Также в церемонии памяти принимают участие спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Алексей Гончаренко, первая леди Елена Зеленская и другие.

«Согласно различным исследованиям, от Голодомора 1932-1933 годов умерло от 4 до 8 млн украинцев. Эти потери подставные с нашими потерями во Второй мировой войне. Мы украинцы, нам все по силам. Но есть две вещи, которые мы никогда не сможем — не сможем это забыть, не сможем это простить», — отметил президент.

В 16:00 началась всеукраинская акция «Зажги свечу» — все желающие могут присоединиться к памяти погибших и поставить зажженную свечу на подоконник.

Напомним, в субботу, 23 ноября, в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов.

Утром президентская чета возложила колоски скорби к памятному знаку жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве.