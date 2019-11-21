21 ноября в Житомире оперативники Управления уголовного розыска и бойцы КОРД задержали 30-летнего гражданина Российской Федерации, причастного к террористической деятельности. Мужчина находился в международном розыске за совершение убийства, сообщает пресс-служба полиции.
«Разоблачение места нахождения и задержания иностранца стало результатом специальных мер полиции области для очистки региона от потенциально опасных преступников», - прокомментировал и.о. начальника ГУНП Житомирщины Вячеслав Пашковский.
По имеющейся информации, задержанный является членом террористической радикальной организации «Исламское государство» и даже руководителем одной из ее групп.
Родился мужчина в Луганской области, но долгое время жил в России.
На территории нашего государства скрывался во избежание ответственности за совершение убийства.
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